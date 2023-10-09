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Başkan Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu! Emekliye müjde, İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı, ABD'ye net mesaj...

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Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Başkan Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu! Emekliye müjde, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısı, ABD’ye net mesaj...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milyonlarca emekliye müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı. Filistin-İsrail arasındaki çatışması değinen Başkan Erdoğan, "Egemen Filistin kurulmadan huzur gelmeyecek" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iki devlet arasında arabuluculuk rölüne hazır olduğunu dile getirdi.

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