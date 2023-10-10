10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY eylülde 7,9 milyon yolcu taşıdı

THY eylülde 7,9 milyon yolcu taşıdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
ABONE OL
THY eylülde 7,9 milyon yolcu taşıdı

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY, eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket, arz edilen kapasitesini 2022'nin yüzde 8,9 üzerine çıkardığı eylülde toplam 7,9 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 84,9 doluluk oranına ulaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA