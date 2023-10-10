CHP'li Mesut Kösedağı'ndan skandal savunma! Canpolat'a yalancı benzetmesi: Kongre şehvetiyle oy almak için söyledi

CHP'de İstanbul'da yaşanan il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun ve değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazanan taraf oldu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, kongre öncesi İBB'nin delegeleri satın almak için tüm imkanlarını seferber ettiği ve çok sayıda delegeyi belediyede işe aldığını iddia etti. Bu iddialar AK Partili Ali Rıza Teke tarafından İBB Meclisi'nde gündeme getirildi. Teke bu iddiaların doğru olup olmadığını sorarken CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı "İddialardaki cümleler Canpolat'ın seçim zamanında delegeleri etkilemek için söylediği cümleler. Asla gerçekçiliği ve karşılığı yok. Kongre şehvetiyle kongre anında delegelerin oylarını almak için söylediği bir iddiadır." gibi komik bir savunma yaptı. İşte detaylar...