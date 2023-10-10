Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Cihat Ermiş ile şehit İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin ailelerine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ermiş ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Teke'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYI
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Ermiş, dün gece saatlerinde gelen ihbarı değerlendirmek üzere Murat Çeşme Mahallesi'ndeki apartman dairesine gitmişti.
Ermiş, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Ermiş kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.B.Ç'yi saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalamıştı.
Şüpheli M.B.Ç'nin emniyetteki ilk ifadesinde, düşmanları olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını, gece saatlerinde kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini iddia etmişti.
Şüphelinin daha önce hakkında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenmişti.
MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı Şehit Abdulkadir Güler operasyonunda bölgesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İs.Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin (29) acı haberi, Mersin'deki ailesine ulaştı.
Şehit İs. Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin Mersin'in Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi annesi Züleyha Mutlu'ya verdi. Baba Davut Teke ise acı haberi Silifke ilçesine bağlı Taşucu bölgesinde aldı. Şehidin annesinin evinin önüne ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, anne Züleyha Mutlu'ya taziyede bulundu.
Bekar olan şehit Mehmet Emre Teke'nin bugün defnedileceği belirtildi.
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