İstanbul’da bir şehit! İhbar üzerine adrese giden polis memuruna silahlı saldırı...

İstanbul Büyükçekmece'de bir ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş, evden açılan ateşle şehit oldu.

İÇERİDEN ATEŞ EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay, 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye giden polis memuru Cihat Ermiş'e içeriden ateş edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırıldı. Cihat Ermiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.