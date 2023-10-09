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Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 asker şehit

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda," Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki saldırıda Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

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