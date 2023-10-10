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Kayseri Develi'de hareketli dakikalar! PKK'lı teröristler köye indi bölge ablukaya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Kayseri Develi’de hareketli dakikalar! PKK’lı teröristler köye indi bölge ablukaya alındı

PKK'lı teröristler, Kayseri Develi'de veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit edip, gasp ettikleri aracıyla Ankara'da saldırı düzenlemek istedi. Hainlerin alçak saldırımı girişimi engellenmişti. Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği bölgede PKK'lı teröristlerin yaşlı bir kadından ekmek istediği ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Türkiye, 1 Ekim'de Ankara'daki canlı bomba saldırısıyla sarsıldı. Polislerin son anda önlediği saldırıda, bir hain kendini patlatırken diğer teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hainlerin saldırıyı Kayseri'nin Develi İlçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın gasp ettikleri aracıyla düzenledikleri bilgisine ulaşıldı. Teröristlerce öldürülen veteriner teknikeri Mikail Bozlağan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

Teröristlerin veterineri şehit ettiği bölgede ise güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Son olarak Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği mezraya komşu olan Şıhlı mahallesine 4 teröristin indiği iddiası ortaya atıldı.

EVE GELİP EKMEK İSTEMİŞLER

Şıhlı mahallesinde yalnız yaşayan Dursun Arslan adlı kadının kapısını çalan teröristler yaşlı kadından ekmek istediği ortaya çıktı. Uzun namlulu silahlarla eve gelen teröristleri gören Dursun Arslan'ın çığlık atması üzerine teröristler kaçtı.

Yaşlı kadın durumu polis olan oğluna bildirdi. Oğlunun da 112'yi arayarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekât ekibi sevk edildi.

4 KÖY ABLUKAYA ALINDI

SABAH'a konuşan bir köy sakini Toros dağlarından geldiklerini tahmin ettikleri teröristlerin yalnız yaşayan Dursun Arslan'dan ekmek istediklerini belirterek şunlaro söyledi:

Dursun ninemiz köyümüzün en yaşlılarından. İkisi kadın ikisi erkek 4 terörist gece yarısına yakın kapısını çalıyor. Dursun nine açtığında karşısında ellerinde uzun namlulu silahlı 4 kişiyi görüyor.

O an panikle çığlık atmaya başlıyor. Dursun ninenin bağırmasıyla birlikte teröristler kaçıyor. Şu anda bizim köyümüzle birlikte çevre köylerde özel harekat ve jandarma tarafından abluka altına alındı.

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