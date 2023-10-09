İspanya: AB’nin Filistinlilere yönelik yardımları durdurma kararı, Avrupa’nın ilkelerine ihanet

Söz konusu kararı, "çok çirkin" olarak nitelendiren Diaz, bunun, "Avrupa'nın kendi kurucu ilkelerine gerçek bir ihanet olduğunu" ifade etti.

"BARIŞ İÇİN ÖNCÜLÜK ETMELİ"

Yolanda Diaz, Komisyona kararı düzeltme çağrısında bulunurken, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." görüşünü paylaştı.