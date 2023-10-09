İspanya: AB'nin Filistinlilere yönelik yardımları durdurma kararı, Avrupa'nın ilkelerine ihanet
İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, İsrail ve Filistin arasında çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir." sözleriyle tepki gösterdi.
Diaz, X'te yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu'nun, kalkınma yardımlarında ödemeleri dondurma ve bu tür projeleri gözden geçirme kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu kararı, "çok çirkin" olarak nitelendiren Diaz, bunun, "Avrupa'nın kendi kurucu ilkelerine gerçek bir ihanet olduğunu" ifade etti.
"BARIŞ İÇİN ÖNCÜLÜK ETMELİ"
Yolanda Diaz, Komisyona kararı düzeltme çağrısında bulunurken, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." görüşünü paylaştı.
Yerel basındaki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, kararın, üye ülkelere danışılmadan alındığına dikkati çekerek, Komisyon'daki muhataplarına karardan duyulan memnuniyetsizliğini iletmişti.
AB'NİN KARARINA TEPKİLER
AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın, İsrail'e saldırıları gerekçesiyle Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan, AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, kalkınma yardımlarının dondurulmasına karşın insani yardımlarının devam edeceğini bildirmişti.
Varhelyi'nin açıkladığı karar, bazı AB üyesi ülkelerin tepkisine neden olmuştu.
Lüksemburg ve İrlanda, "AB üyelerine danışılmadan alınan karardan" memnuniyetsizliklerini ifade etmişti.
AB Komisyonu'nun, kalkınma yardımlarını askıya alma kararının, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.
Bazı ülkelerin, konunun gündeme alınmasını talep ettiği belirtiliyor.
"AKSA TUFANI" SALDIRISI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
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