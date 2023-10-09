Dışişleri Bakanı Hakan Fidan EİT Bakanlar Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27'nci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Toplantıda, EİT bağlamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacaktır. Türkiye, kuruluşuna öncülük ettiği EİT'in dost ve kardeş ülkeleriyle birlikte EİT bölgesinin barış, istikrar ve refahının artırılmasına yönelik işbirliği çabalarına katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27'nci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.
"EİT GÜNDEMİNDEKİ GÜNCEL KONULAR ELE ALINACAKTIR"
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 10 Ekim 2023 tarihinde Şuşa'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27'nci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Toplantıda, EİT bağlamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacaktır. Türkiye, kuruluşuna öncülük ettiği EİT'in dost ve kardeş ülkeleriyle birlikte EİT bölgesinin barış, istikrar ve refahının artırılmasına yönelik işbirliği çabalarına katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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