Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Filistin, Lübnan, İsrail, Katar ve Mısır ile telefon trafiği

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti." ifadeleri kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ! KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MISIR DİPLOMASİSİ!

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ile ilgili son gelişmeler ele alındı ve gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.