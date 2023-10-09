CHP'yi karıştıran "milyonluk asansör" olayı! Tanju Özcan Engin Özkoç ve Tuncay Özkan'ı hedef aldı: Sözlerimin arkasındayım

"KOLTUĞA YAPIŞMAM..."

Başarısız olması halinde görevi bırakacağını da açıklayan Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "CHP'den ya da bağımsız aday olarak seçilemezsem de ki henüz 50 yaşındayım, siyaseti bırakacağım. Bunu son 5 seçimi kazanmış biri olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu gibi o koltuğa tutunacak ve sarılacak bir adam değilim" dedi.