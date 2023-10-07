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Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi! Filistin, S.Arabistan, İran, Katar ve Mısır...

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Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan telefon diplomasisi! Filistin, S.Arabistan, İran, Katar ve Mısır...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin, S.Arabistan, İran, Katar ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü.

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