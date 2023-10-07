ABD Başkanı Joe Biden’dan kritik açıklamalar: Türkiye görüşme trafiğinde olacak...

"MISIR, TÜRKİYE, BAE VE UMMAN GÖRÜŞME TRAĞİNDE OLACAK"

Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistan hattındaki çatışmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Bu olayı kimse meşru göstermeye çalışmasın.Mısır, Türkiye, BAE, Umman da bu görüşme trafiğinde olacak" ifadelerini kullandı.