ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik açıklamalar: Türkiye görüşme trafiğinde olacak...
Hamas İsrail’e “Aksa Tufanı” operasyonu başlattı. İlk 20 dakikada 5 bin roketin atıldığı sürpriz saldırı Tel Aviv’de büyük bir paniğe yol açtı. Gazze’den paraşütlerle İsrail’e geçen Filistinlilerin Sderot şehrinde bir polis karakolunu ele geçirdiği bildirilirken Tel Aviv ise savaş durumuna geçtiğini duyurdu. Hamas, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirirken İsrail ise "Demir Kılıçlar Harekatı"nı başlattı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 250'ye yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı. Savaş hattında son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmezken, ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada İsrail-Filistin hattındaki gerilime yönelik "Mısır, Türkiye, BAE, Umman da bu görüşme trafiğinde olacak" ifadelerini kullandı.
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı.
Dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu 'savaştayız' dedi.
Karşılıklı operasyonların ardından kanlı bilanço ortaya çıktı. İsrail ve Filistin'den kayıplara dair peş peşe açıklamalar geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı. Bakanlık ayrıca, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.
"MISIR, TÜRKİYE, BAE VE UMMAN GÖRÜŞME TRAĞİNDE OLACAK"
Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistan hattındaki çatışmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Bu olayı kimse meşru göstermeye çalışmasın.Mısır, Türkiye, BAE, Umman da bu görüşme trafiğinde olacak" ifadelerini kullandı.
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