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Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşları için uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşları için uyarı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşlarına uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" açıklamasını yaptı.

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