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Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimine itidal çağrısı: Şiddetle kınıyoruz!

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Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimine itidal çağrısı: Şiddetle kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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