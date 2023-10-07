Suriye'de PKK'nın kalbine nokta operasyon! Birçok bölgede terör hedefleri vuruluyor...
TSK’ya ait SİHA’lar terör örgütü YPG'nin kontorlünde bulunan Kamışlı bölgesini vurdu. Bölgeden yükselen dumanlar Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde 30 hedefin vurulduğunu açıkladı. MSB'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada Dabık Üs Bölgesi'ne gerçekleştirilen saldırıya karşılık verildiğini duyuruldu. MSB, 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB tarafından yapılan son açıklamaya göre, Tel Rıfat kenti ve çevresinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulduğu duyuruldu. İşte o görüntüler...
İŞTE DAKİKA DAKİKA SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER
23:40 Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait noktalar vuruluyor. Bölgedeki terörist unsurları etkisiz hale getirme amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat kenti ve çevresinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu.
22.46 SURİYE'DE 15 HEDEF İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 terör hedef imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildi.
Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
22.08 Türk savaş uçakları Kamışlı'da terör hedeflerini vurdu.
15.37 SİHA'lar Suriye'nin Kamışlı bölgesini birkez daha vurdu.
14.58 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla dün gece saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti. Buna göre, Türk jetleri, sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefleri vurdu.
PETROL KUYUSU VE DEPOLAMA TESİSLERİ DE VURULDU
Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.
Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.
14.20 Türkiye, sınır ötesinde PKK/YPG hedeflerini vurmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınında vurulan bölgeleri görüntüledi. Görüntülenen alanlardan dumanlar yükseldiği görüldü.
14.15 Dışişleri SİHA olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG'ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" denildi.
İşte Dışişlerinden yapılan açıklama
1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.
Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.
Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.
Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.
09.52 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.
Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.
MSB'NİN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER
09.30 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.
Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
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