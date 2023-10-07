Suriye'de PKK'nın kalbine nokta operasyon! Birçok bölgede terör hedefleri vuruluyor...

TSK’ya ait SİHA’lar terör örgütü YPG'nin kontorlünde bulunan Kamışlı bölgesini vurdu. Bölgeden yükselen dumanlar Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde 30 hedefin vurulduğunu açıkladı. MSB'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada Dabık Üs Bölgesi'ne gerçekleştirilen saldırıya karşılık verildiğini duyuruldu. MSB, 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB tarafından yapılan son açıklamaya göre, Tel Rıfat kenti ve çevresinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulduğu duyuruldu. İşte o görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN