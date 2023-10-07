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Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı.

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