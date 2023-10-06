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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: ABD Suriye'de YPG ile çalışmaktan vazgeçmeli

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü: ABD Suriye’de YPG ile çalışmaktan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefondan görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki terör operasyonları ele alındı. Hakan Fidan, mevkidaşına "Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

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