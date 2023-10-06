Bakan Yumaklı: 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği hesaplara yatırıldı

DEPREM BÖLGESİNDE TARIM ÜRETİMİ

Deprem bölgesiyle ilgili sürekli proje yapıyoruz. Çiftçilerimize sürekli bir desteğimiz var. Bizim bitkisel üretimimiz hemen hemen hiç etkilenmedi. Hayvansal üretimimiz de sınırlı bir şekilde etkilendi. Deprem bölgesindeki tarımsal üretimimiz majör bir değişikliğe uğramayacak.

Tarımsal üretim yapmak isteyen herkesi destekliyoruz.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

21 yılda 841 milyar liralık tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde 46 milyar liralık destek ödemesi yapıldı. Yıl sonunda 64 milyara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl da 91,5-92 milyar liraya gelecek.

Yaklaşık 11,2 milyar liralık mazot desteği üreticilerin hesaplarına yatırıldı.