Son dakika: Ağrı’da 2 PKK’lı öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi." açıklamsını yaptı.