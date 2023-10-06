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Son dakika: Ağrı'da 2 PKK'lı öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Son dakika: Ağrı’da 2 PKK’lı öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da icra edilen 'Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Yılmaz Özden Operasyonu'nda 2️ bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Diğer yandan İçişleri Bakanlığına yönelik saldırı düzenleyen teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’ın ismi hain teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi." açıklamsını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2️ terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Tek bir hedefimiz var: o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığına yönelik saldırı düzenleyen teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan'ın ismi hain teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldı.

Ağrı’da 2 PKK’lı öldürüldü! AĞRI'DA 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ!

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