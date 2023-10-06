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Kahramanlar operasyonunda yakalanan teröristler Yunanistan'dan gelmiş! Saldırı eğitimleri Atina'dan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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Kahramanlar operasyonunda yakalanan teröristler Yunanistan’dan gelmiş! Saldırı eğitimleri Atina’dan

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 4 ilde yapılan 'Kahramanlar Operasyonu' nun İstanbul ayağına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesinin Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla ülkeye girdiği ve yapılan operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye, terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Hem içeride hem de sınır ötesinde terör odaklarına göz açtırmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki terör örgütüne ait hedefleri yerle bir ederken 81 ilde de düğmeye basıldı.

Dün, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 4 ilde Kaplanlar Operasyonu yapıldı. 9'u Erzurum, 8'i İstanbul, 4'ü Gaziantep ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 Bölücü Terör Örgütü üyesi yakalandı.

Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu şüphelilerden Ferhat G. ile Hamza A.'nın Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda saldırı eğitimi aldıkları ortaya çıktı. Söz konusu terör kamplarında saldırı eğitimi alıp yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 2 örgüt üyesinin, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü vurgulandı.

BAĞLANTILARI İNCELENİYOR
Suriye uyruklu oldukları ve bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyetler yürüttükleri saptanan diğer altı bölücü terör örgütü PKK üyesinin de ülkemize yasa dışı yollarla giriş yaptıklarının tespit edildiği ve teröristlerin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının derinlemesine incelendiği ifade edildi. Dört ildeki Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonların düzenlendiği adreslerde ve teröristlerin üzerlerinde ele geçirilen örgütsel içerikli dijital materyaller de detaylı şekilde incelemeye alındı. Gözaltında bulunan teröristlerin, 1 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılarının bulunup bulunmadığının da detaylı bir şekilde araştırıldığı ifade edildi.

11 ilde Kahramanlar Operasyonu 11 İLDE KAHRAMANLAR OPERASYONU
4 ilde düğmeye basıldı! 24 kişi yakalandı 4 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 24 KİŞİ YAKALANDI

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