Kahramanlar operasyonunda yakalanan teröristler Yunanistan’dan gelmiş! Saldırı eğitimleri Atina’dan

Türkiye, terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Hem içeride hem de sınır ötesinde terör odaklarına göz açtırmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki terör örgütüne ait hedefleri yerle bir ederken 81 ilde de düğmeye basıldı.

Dün, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 4 ilde Kaplanlar Operasyonu yapıldı. 9'u Erzurum, 8'i İstanbul, 4'ü Gaziantep ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 Bölücü Terör Örgütü üyesi yakalandı.