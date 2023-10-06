06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Lübnan tezkeresi Meclis'te!

Son dakika: Lübnan tezkeresi Meclis'te!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
ABONE OL
Son dakika: Lübnan tezkeresi Meclis’te!

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA