MİT PKK'nın sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi Sincar'da öldürdü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu 'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstibarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu 'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'yi Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul/Başika-Zelikan'daki üssüne yönelik PKK'nın yaptığı saldırılara İlyas Biro Eli'nin kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı.
Ayrıca teröristin Türkiye'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiği, eylem gerçekleştirecek örgüt mensuplarının seçimleri ve eğitimlerinden bizzat sorumlu olduğu, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilecek eylemlerin planlanmalarını yaparak yakından takip ettiği tespit edildi.
MİT'in saha ajanlarının yaptığı araştırmada teröristin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığı ve ölüm kararı verildiğinde infazlarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu kapsamda terörist, örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri dolayısıyla öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil edildi.
Teröristin, Musul/Zelikan'daki TSK üssüne saldırı talimatı vermesi nedeniyle de MİT'in takibinde olduğu öğrenildi.
NOKTA OPERASYON
MİT, Irak/Sincar bölgesinde görevlendirdiği saha ajanları aracılığıyla teröristin yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaştı.
Saldırı gerçekleştirecek örgüt mensupları ile buluştuğu tespit edilen edilen teröriste yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda İlyas Biro Eli, saldırı hazırlığındaki örgüt mensupları ile etkisiz hale getirildi.
'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'nin, PKK/KCK kadrolarına 2015 yılında katıldığı belirtildi.
Örgüte katılım sağladıktan sonra Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösteren teröristin, PKK/KCK Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleri ile ilgilenen birimin sorumlularından olduğu da öğrenildi.
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