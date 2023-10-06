HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini kampa götürmüş! Mahkemede tek tek itiraf etti

"Kadınların sivil kıyafetleri vardı, Semra Güzel'le konuştular. 1 saat gittik, ondan sonra gelen kişilerin getirdiği araca bindik. Semra ile benim gözlerimizi bağladılar. Telefonlarımızı aldılar. Bir araca bindik, orada indik gözümüzdeki bantları çıkardılar. Kamelya gibi bir yerdi, etrafta silahlı kişiler vardı. Benim tek amacım oğlumu görmekti. Oğlumun orada olmadığını söylediler. Sabaha kadar bekledik. Oğlumu gördüm, sonra orada üçümüz her yerde beraberdik. Üçümüz o çevreleri gezdik sonra başka bir bölgeye geçtik. Yine gözlerimiz bağlanmıştı. Oğlum yanımdaydı. İki gece böyle geçti. Üçüncü gece çıktık oradan. Dönerken de bizi bir araca bindirdiler aldıkları yere bıraktılar. Oradan sınır yakındı, minibüse binip Türkiye'ye geçtik."