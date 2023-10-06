HDP'li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini kampa götürmüş! Mahkemede tek tek itiraf etti
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi. Terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora anlattıkları HDP’nin terör örgütü ile olan bağını bir kez daha kanıtladı: Sevgilisinin annesini kampa götürmüş...
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından tanık dinleneceğini bildirdi.
Duruşmada, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Güzel'in erkek arkadaşı terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora tanık olarak dinlendi.
TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPINA NASIL GİTTİKLERİNİ ANLATTI
Bora, oğlundan haber alamayınca Güzel'in yanına gittiğini, onun da birlikte Volkan Bora'nın yanına gidebileceklerini söylemesi üzerine Diyarbakır'dan Şırnak'a gittiklerini, oradan pasaportla sınırı geçtiklerini anlattı.
Sınırdan geçtikten sonra minibüse bindiklerini, 15 dakika ilerledikten sonra indikleri yerde yanlarına iki kadının geldiğini anlatan Bora, terör örgütünün kampına gitme sürecine ilişkin şunları kaydetti:
"Kadınların sivil kıyafetleri vardı, Semra Güzel'le konuştular. 1 saat gittik, ondan sonra gelen kişilerin getirdiği araca bindik. Semra ile benim gözlerimizi bağladılar. Telefonlarımızı aldılar. Bir araca bindik, orada indik gözümüzdeki bantları çıkardılar. Kamelya gibi bir yerdi, etrafta silahlı kişiler vardı. Benim tek amacım oğlumu görmekti. Oğlumun orada olmadığını söylediler. Sabaha kadar bekledik. Oğlumu gördüm, sonra orada üçümüz her yerde beraberdik. Üçümüz o çevreleri gezdik sonra başka bir bölgeye geçtik. Yine gözlerimiz bağlanmıştı. Oğlum yanımdaydı. İki gece böyle geçti. Üçüncü gece çıktık oradan. Dönerken de bizi bir araca bindirdiler aldıkları yere bıraktılar. Oradan sınır yakındı, minibüse binip Türkiye'ye geçtik."
Tanık Bora, oğlunun sözlüsü olması nedeniyle Güzel'i tanıdığını en son 4-5 yıl önce görüştüğünü kaydetti.
Tanık beyanına karşı söz alan Güzel de tanığın ifadelerinde çelişki olduğunu, ifadelerini psikolojik baskı altında verdiğini savundu.
SAVCI, GÜZEL'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI TALEP ETTİ
Daha sonra ara karara yönelik görüşünü açıklayan savcı, sanığın tutukluluk halinin eylem ve delillerle orantılı olduğunu belirterek, Güzel'in tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.
Söz alan Güzel de "Benim tutukluluk halim isteniyor ama toparlanacak delil kalmamış, vekil olduktan sonra fotoğrafların basına yansımasıyla deliller bir araya getirilmiştir. Aile bağıyla çekilmiş bir fotoğraf var. Bu gibi davalarda birçok beraat kararı var. Bir siyasetçi olduğum için buradayım. O yüzden de bu duruşma için tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı.
Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
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