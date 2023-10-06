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İmamoğlu'ndan Bay Kemal'e bir 'değişim' salvosu daha! Fatih Sultan Mehmet üzerinden mesaj verdi: CHP değişecek...

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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İmamoğlu’ndan Bay Kemal’e bir ’değişim’ salvosu daha! Fatih Sultan Mehmet üzerinden mesaj verdi: CHP değişecek...

14 ve 28 Mayıstaki hezimet dolu seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine CHP liderini hedef aldı. Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan İmamoğlu, "Fatih, nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi." ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında büyük bir hezimet yaşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde hedef tahtasına konuldu.

Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.

İMAMOĞLU'NDAN BAY KEMAL'E BİR SALVO DAHA: CHP DEĞİŞECEK...

Partideki değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullanarak genel başkanlığa göz kırpmıştı.

Bir diğer 'değişimci' Özgür Özel'in adaylığını açıklaması sonrası bekleyişe geçen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." açıklamasında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'FATİH SULTAN MEHMET' ÜZERİNDEN DEĞİŞİM MESAJI

Ekrem İmamoğlu, bugün Beylikdüzü'nde yaptığı açıklamada, isim vermeden yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden CHP liderine mesaj veren İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır." diye konuştu.

İmamoğlu’nun ses kaydı ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu yeni parti mi kuracak?

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