Ekrem İmamoğlu yeni parti mi kuracak? B planı netleşti! O senaryo yaşanırsa...

Her makama aday olduğu için gerçekten İmamoğlu'nun bir planı olup olmadığını bilmiyorum; ama kulislerde artık rahat rahat İmamoğlu'nun A ve B planları konuşuluyor. A planına göre İstanbul İl Kongresi alınırsa CHP yönetimini zorlayacak, eğer alınamazsa bu kez B planı devreye girecek. B planından kastedilen de yeni bir parti kurmak. Son günlerde de konuşuldu, hatta geçen yıl Altılı Masa'da yaşanan kaosa karşı "EKİM Partisi" kurulacağı bile seslendirilmişti.