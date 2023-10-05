05 Ekim 2023, Perşembe
Ekrem İmamoğlu yeni parti mi kuracak? B planı netleşti! O senaryo yaşanırsa...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrısı ile koltuk kavgası başlayan CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi ve kurultaya çevrildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda CHP içerisindeki krizi yazdı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun B planını yazan Övür, İmamoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığı yaptığını söyledi.
Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:47
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7