TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan dünyaya net ’istikbal’ mesajı: KKTC Türkiye’nin kırmızı çizgisidir

"OSMANLI DEVLETİ'NİN KIBRIS'TA BIRAKTIĞI TÜRKLERİZ"

KKTC Meclis Başkanı Töre ise yeni yasama yılının hayırlı olması temennisini dile getirerek, TBMM Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla da Kurtulmuş'u tebrik etti. Parlamentolar arasında iş birliği protokolünün bulunduğunu dile getiren Töre, o doğrultuda daha iyi çalışmaların yapılacağına inandığını söyledi.

"Biz öz olarak aslında Türk milletinin bir parçasıyız. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ta bıraktığı Türkleriz" diyen Töre, gelinen noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve ileriye götürmek görevinin artık kendilerinde olduğunu söyledi.