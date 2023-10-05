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Son dakika: İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 104 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Son dakika: İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 104 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

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