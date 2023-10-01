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Togg ile Türkiye'den Hollanda'ya yolculuk! Yoğun ilgi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Hollanda'da büyük bir ilgi ile karşılandı.
Hollanda'da TOGG'u görenler büyük ilgi gösteriyor. Hatta otobanlarda bile TOGG'u durdurmaya çalışıyorlar.
Hollanda'da gurbetçi olarak yaşayan Mehmet Alıcı Türkiye'deki yeğeninden Togg almasını istedi.
Yeğen Mustafa Alıcı Togg'un çıkmasının ardından soluğu Hollanda'da aldı.
Alıcı, "Araca güvendik ve yola çıktık. Çok şükür de kazasız belasız Hollanda'ya vardık. Yol boyunca çok büyük ilgiler oldu araca. Yolunu değiştirip Tesla'sı ile beraber aracın tanıtımını isteyenler oldu. Çok memnunuz aslında ilgiden." dedi.
- Ben kendim motor hastasıyım yani. Motosiklet sürerim. Araba hiç sevmem ama bu uçağın içinden hiç farklı değil yani. Zamanınız olursa bir gece otobana çıkarız. Uçaktasın bildiğin uçağın içindesin. O kadar rahat, o kadar güzel o kadar sessiz, o kadar temiz, o kadar doğal yani anlatamam bunu binsinler, görsünler, sürsünler.
Hollanda'da yaşayan Türkler meraklı gözlerle Togg'u incelemeye başladı.
Bu başarıdan duydukları gururu dile getirdiler.
- Eli emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bize böyle bir şey yaptılar verdiler. Yani bir özlemimiz vardı. İşte var oldu.
- Milli gururumuz duygulandık. Çok hoşumuza gidiyor. Hollanda'da da milli gururumuz olan bir arabanın buralarda gezmesi çok güzel bir duygu. Herkesin ilgisini çekiyor. Bakıyorlar beğeniyorlar. Gurur duyuyoruz.
- İlk gördüğümde ilk söylediğim kelime maşallah oldu. Çok gururlandım. Bu ülkemizin bir gurur abidesi olarak gördüm.
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy da Togg ile sürüş yaptı. Deneyimini anlattı.