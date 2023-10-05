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Son dakika: Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Son dakika: Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı." dedi.

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