Togg'un güncel teslimat sayısı açıklandı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg satışlarında, eylül ayında 2 bin 204 T10X teslim edilirken, mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen teslimat sayısı 5 bin 604 oldu.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece eylül ayında 2 bin 204, teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana ise toplam 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi.
523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ
Togg, "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluştu.
Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu.
314 VE 523 KİLOMETRE MENZİLLİ İKİ BATARYA SEÇENEĞİ
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip.
T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklanmıştı.
ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM'DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK
T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisi'yle birlikte yollara çıkacak.
28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK
Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.
Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.
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