Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni bombardıman! Bu sefer de mutfak videolarını hedef aldı

MUTFAK VİDEOLARI ÜZERİNDEN TEPKİ: ÖRGÜT TÜRKİYE İLE AYNI ANDA ÖĞRENDİ

Kılıçdaroğlu'nu seçim döneminde mutfakta çektiği videolar üzerinden hedef alan Özel, "CHP'nin değişime açık bir parti olduğu son derece tartışma götürmeyecek bir hususken bu değişimin bir yerlerde kararlaştırılıp, mutfaktaki videolardan ya da grup toplantısında tüm Türkiye ile aynı anda öğrenen örgütün bu siyasete uyum gösterme ve özellikle de tartışmadan kabullenme gibi bir şeyin beklenmesinin örgütümüzü var eden dinamiklere ve kendi siyasetimizin var oluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz" diye konuştu.