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Son dakika | Türkiye'den AP'nin skandal Karabağ kararına sert tepki

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Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Son dakika | Türkiye’den AP’nin skandal Karabağ kararına sert tepki

Son dakika haberi...Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz"

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