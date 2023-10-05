Suriye sınırında sıcak saatler! Artan harekatlar kara operasyonunun sinyali mi?

SANTRALLER NEREDE BULUNUYOR?

Türkiye'nin özellikle teröristlerin kullanmış olduğu enerji kaynakları, doğal gaz ve petrol yataklarına yapmış olduğu operasyonları bu şekilde değerlendiririz. Terörle mücadelenin siyasi hukuki boyutları da vardır. Türkiye'ye tehdit olan terör örgütünü tamamen bitirebilmek amacıyla bir mücadeleye girişti. Bundan dolayı da özellikle Rakka bölgesinde ve onun güneyinde bulunan buradaki PKK'nın kullanmış olduğu tüm kaynakları etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bununla birlikte terör örgütünün kullanmak istediği ya da kullandığı elektrik enerjisine bazı santraller etkisiz hale getirilmek isteniyor. Santraller PKK'nın kontrolü altında olan şehirlerin etrafında bulunuyor.