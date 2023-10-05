Suriye sınırında sıcak saatler! Artan harekatlar kara operasyonunun sinyali mi?
Geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısının engellenmesinden sonra Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK hedeflerini yerle bir ediyor. Son olarak MİT bugün PKK'nın kalbine operasyon düzenleyerek silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları vurdu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe Suriye sınırında değerlendirdi.
1 Ekim Pazar günü Meclis'in yeni yasama yılı açılışına hazırlandığı anlarda İçişleri Bakanlığını hedef alan bombalı bir saldırı girişimi gerçekleşti. Suriye üzerinden Türkiye'ye paramotorlarla giriş yapan 2 terörist, Kayseri'de bir veterineri katlederek aracını gasp edip Ankara'da İçişleri Bakanlığını hedef aldı. Saldırı kahraman polislerimizin karşılığı ile hedefine ulaşmadı ve 2 terörist yok edildi.
İçişleri Bakanlığının hedef alınmasından sonra o gece Irak'ın kuzeyinde terör noktaları yerle bir edilirken yurt içinde de Kahramanlar Operasyonu ile birçok şahıs gözaltına alındı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın yuvalandığı bölgelere pazar gününden itibaren 3 hava harekatı düzenlendi ve hedefler tek tek imha edildi.
Dün Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı bir güvenlik zirvesi yapıldı. Irak Savunma Bakanı dünkü zirveden sonra bugün Türkiye'ye geldi.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Suriye'de eğitim aldıklarını ve buradan Türkiye'ye giriş yaptıklarını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu saldırıya yanıtının çok sert olacağının altını çizen Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere de "Bölgeden uzak durun" tavsiyesinde bulundu.
PKK'NIN KALBİNE OPERASYON
Yaşanan tüm gelişmelerin ardından MİT bugün Suriye'de PKK'nın kalbine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.
A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe Suriye sınırında operasyonun detaylarını değerlendirdi.
Ali Fuat Gökçe'nin canlı yayındaki sözleri:
Öncelikle şundan bahsetmek lazım Türkiye, bu operasyonlara terör örgütünü bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisi uygulayarak 2016'dan itibaren başlamıştı. Son dönemlerde özellikle Suriye'den gelip Türkiye'nin şehirlerinde saldırı eylemlerinde bulunmak isteyen teröristlere karşı artık sonuç alıcı operasyon yapılması gerekiyordu. Bunun için de TSK özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde son birkaç gündür bu etkili operasyonları yapmaya başladı. Terörle mücadele deyince sadece askeri harekat ya da teröristlerin etkisiz hale getirilmesi düşünülmemelidir. Terörle mücadele topyekün mücadeledir.
SANTRALLER NEREDE BULUNUYOR?
Türkiye'nin özellikle teröristlerin kullanmış olduğu enerji kaynakları, doğal gaz ve petrol yataklarına yapmış olduğu operasyonları bu şekilde değerlendiririz. Terörle mücadelenin siyasi hukuki boyutları da vardır. Türkiye'ye tehdit olan terör örgütünü tamamen bitirebilmek amacıyla bir mücadeleye girişti. Bundan dolayı da özellikle Rakka bölgesinde ve onun güneyinde bulunan buradaki PKK'nın kullanmış olduğu tüm kaynakları etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bununla birlikte terör örgütünün kullanmak istediği ya da kullandığı elektrik enerjisine bazı santraller etkisiz hale getirilmek isteniyor. Santraller PKK'nın kontrolü altında olan şehirlerin etrafında bulunuyor.
11 EYLÜL SALDIRILARI SONRASI TERÖRİZM YENİ BİR BOYUT KAZANDI
11 Eylül saldırıları sonrası terörizm yeni bir boyut kazandı. Bu dönemde özellikle eleman temininde, maddi kazanç elde etmede finansmanında yeni boyutlar kazandı. Yeni silahlar kullanmaya başladılar. Önceden kalaşnikof, roketatar kullanırken artık drone kullanmaya başladılar. Tank kullanmaya başladılar, füze ve daha uzun menzilde roket kullanmaya başladılar. Kendi teknolojilerini ve taktiklerini değiştirdiler. Bunların eğitimlerini veren hepimiz biliyoruz bu bölgede bu silahları temin edenlerdir. Bu silahı kimden alıyorsa onların ajanları, askeri yetkililerinden eğitim alıyorlardır.
TERÖRİSTLER NASIL FİNANSE EDİLİYOR?
Finansman da bu şekildedir. Özellikle terörizmin finans kaynaklarını adam kaçırma, banka soygunuydu. Ama son dönemde özellikle post modern terörizm dediğimizde terör örgütleri petrol kuyuları çalıştırmaya başladı. Yine hatta şirketler kurup bu şirketler üzerinden özellikle e-ticaret şirketleri üzerinde maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyetleri var. Türkiye bugün özellikle uyuşturucu kaçakçılığını önlemek burada da enerjiden elde ettikleri maddi kazançları engellemek amacıyla buradaki hedefleri etkisiz hale getirme yoluna gidiyorlar.
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