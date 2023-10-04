Türk düşmanı Bob Menendez’in eşi Nadine Arslanian Menendez hakkında çarpıcı gerçek: Ölüme neden olmuş

Evinde yapılan aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler iddianamede dikkati çekmişti.

İddianamede, Menendez'in Mısırlı bir yetkili adına diğer ABD senatörlerine Mısır'a yapılan 300 milyon dolarlık yardımın serbest bırakılması çağrısında bulunan mektupların "hayali yazarı" olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan yükselen istifa baskılarına direniyor.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor. Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.