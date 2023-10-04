Türk düşmanı Bob Menendez’in eşi Nadine Arslanian Menendez hakkında çarpıcı gerçek: Ölüme neden olmuş
Türk düşmanı olarak bilinen senato üyesi Bob Menendez ve karısı Nadia'nın karıştığı yolsuzluk ve rüşvet skandallarının patlak vermesi sonrası ABD'de senatörün iyice köşeye sıkışmıştı. Bu kez ise şok bir gerçek ortaya çıktı. Nadine Arslanian Menendez'in 2018 yılında trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olmuş. Kayıtlarda, Menendez'e alkol ya da madde kullanımına ilişkin test yapılmadığı ve olay yerinden kısa bir süre sonra ayrılmasına izin verildiği görüldü.
Eşi ABD'li Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez ile birlikte rüşvet almakla suçlanan Nadine Arslanian Menendez'in 2018 yılında araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiği ve Menendez'in olayda kusursuz bulunduğu öğrenildi.
Nadine Arslanian Menendez'in yaptığı kazanın kayıtlarını northjersey.com isimli bir haber sitesi ortaya çıkardı.
YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bogota Polisi, 12 Aralık 2018'de aldığı kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Menendez'in arabasıyla çarptığı Richard Koop adlı kişinin ağır yaralı olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Koop, hayatını kaybetti.
Polis kayıtlarında, "Önüne bakmadan yürüyen Koop, ışıklardan ya da yaya geçidinden geçmiyordu." ifadesi kullanıldı. Aynı zamanda, Menendez'e alkol ya da madde kullanımına ilişkin test yapılmadığı ve olay yerinden kısa bir süre sonra ayrılmasına izin verildiği görüldü.
Bergen Eyalet Savclığı ve Bogota Polisi, Menendez'in kazada kusursuz olduğuna karar verdi. New York Güney Bölge Federal Savcılığının kazaya ilişkin iddianamesinde, Menendez'in halihazırdaki rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşmasına yer verildi.
İddianamede, Menendez'in kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı Hana'nın, bir süre sonra Menendez'e lüks bir araba tedarik ettiği kaydedildi. Nadine Arslanian Menendez, eşi Bob Menendez'le 2020 yılında evlendi.
MENENDEZ'İN MISIR'A YAPILAN RESMİ YARDIMLARDAKİ ETKİSİ İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI
New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez'e ve eşi Nadine Arslanian Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.
Evinde yapılan aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler iddianamede dikkati çekmişti.
İddianamede, Menendez'in Mısırlı bir yetkili adına diğer ABD senatörlerine Mısır'a yapılan 300 milyon dolarlık yardımın serbest bırakılması çağrısında bulunan mektupların "hayali yazarı" olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan yükselen istifa baskılarına direniyor.
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor. Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.
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