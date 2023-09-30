Yunan basınında gündem Menendez'in halefi Ben Cardin! Türkiye'ye açık çek verecek mi?
Rüşvet skandalı ortaya döküldükten sonra Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden istifa eden Menendez'in yerine geçen isim Ben Cardin oldu. Menendez'in halefi Cardin, Yunan medyasının radarına girerek, "Yunan lobisi alarmda" başlıkları atıldı.
Giriş Tarihi: 30.09.2023
17:14 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
17:14
Yunanistan'da gündem değişmiyor. F-16'ların Türkiye'ye satışının engellenmesi için en önemli kozları olan Bob Menendez'in rüşvet skandalının ardından görevi bırakması Yunan lobisini alarma geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunan Ta Nea "Yunan lobisi alarmda" başlıklı haberinde Menendez davasının Atina tarafatarlarının reflekslerini tetiklediğini yazdı. Menendez'İn istifasının Türkiye'yi rahatlattığını yazan gazete, by durumun Atina açısından olumsuz bir gelişme olduğunu belirtti.
Menendez'e desteğini açık bir şekilde göstermek isteyen çok sayıda Yunan milletvekilinin olduğu belirtilen haberde, ABD'deki Yunan lobisinin Menendez'i yalnız bırakmadığı ve onun masumiyetine inandığı ifade edildi.
Öte yandan Kathimerini ise Komite'nin başına getirilen Ben Cardin'i mercek altına aldı. Washington Post'a dayandırdıkları haberde Cardin'in uçak satışını şartlı olarak değerlendireceği yazıldı.
Daha önce Temsilciler Meclisi üyeliği de yapan ve 2007'den beri Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan Maryland Senatörü Cardin'in başkanlığı devralmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama ie şu şekilde;
"Demokrasi ve özgürlük dünyanın her yerinde sınanıyor. Etkin diplomasi ve uluslararası kalkınmanın yanı sıra güçlü bir savunmaya dayanan ABD'nin ulusal güvenliği, Amerikan toplumu adına Beyaz Saray'la birlikte çalışacak, Kongre'de hedefine odaklanmış ve sorumlu bir liderlik gerektiren zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenlerden ötürü, (Senato'daki) Çoğunluk lideri (Chuck) Schumer ve meslektaşlarıma büyük bir tevazu ve minnettarlıkla Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak şu anda bu görevi kabul ediyorum."
F-16' SORUSUNA CEVAP
Cardin Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili bir soruyu "Bu konuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor" şeklinde cevapladı.