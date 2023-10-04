UNCTAD Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti

"GENİŞLEYEN SERVET AÇIĞI EKONOMİK TOPARLANMAYA TEHDİT"

Çin'in geçen yıla göre toparlanma işaretleri göstermesine rağmen, zayıf yurt içi tüketici talebi ve özel yatırımla karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, ülkenin diğer büyük ekonomilere kıyasla bu zorlukların üstesinden gelmek için kullanılabilecek daha fazla maliye politikası alanına sahip olduğu bildirildi.

Raporda, temel endişelerden birinin özellikle daha gelişmiş ekonomilerdeki parasal sıkılaştırmadan orantısız bir şekilde etkilenen gelişmekte olan ülkelerde ekonomik eşitsizliğin devam etmesi olduğuna işaret edildi.

Genişleyen servet açığının, kırılgan ekonomik toparlanmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmaya yönelik bir tehdit oluşturduğundan bahsedilen raporda, gelişmekte olan birçok ülke için borç yüklerinin de büyük göründüğü kaydedildi.

Raporda, artan faiz oranları, zayıflayan para birimleri ve yavaşlayan ihracat büyümesinin bir araya gelerek temel ihtiyaçlar için mali alanı daralttığı ve büyüyen borç servisi yükünü gelişen bir "kalkınma krizine" dönüştürdüğü konusunda uyarıda bulunuldu.