AK Parti kongreye hazırlanıyor! Slogan belli oldu: Cumhuriyet’in Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı | Başkan Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı

YENİ YÜZLER YÖNETİMDE OLACAK

Yerel seçimler öncesi yapılacak yenilik ile yeni yüzlerin yönetimde olması bekleniyor. Geniş kesimler tarafından tanınan isimlerin MKYK'da olacağı konuşuluyor.

Gözler ise kongrenin ardından Başkan Erdoğan'ın A takımında olacak. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek. Mesainin sürdüğü listeye son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Yerel seçim hazırlıkları, 7 Ekim'de yapılacak kongrenin ardından resmen başlatılacak.