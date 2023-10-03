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AK Parti kongreye hazırlanıyor! Slogan belli oldu: Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı | Başkan Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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AK Parti kongreye hazırlanıyor! Slogan belli oldu: Cumhuriyet’in Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı | Başkan Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapacağı 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ne yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Ankara'da düzenlenecek kongrede ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Başkan Erdoğan kongrede yapacağı konuşmada AK Parti'nin yeni yönetimini belirleyecek. İşte detaylar...

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde "ortak akıl" vurgusu yapılacak, birlik ve beraberlik mesajı verilecek. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi'nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

"TÜRKİYE'NİN ORTAK AKLI"

Danıştay'da düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı programının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongre çalışmalarına ilişkin kurmaylarından bilgi aldı.

Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önce salonun dışında bekleyenlere seslenecek, ardından önemli mesajlarını kürsüden verecek. Geniş katılımla yapılacak kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri yeniden belirlenecek. AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak kadrolar şekillenecek.

YENİ YÜZLER YÖNETİMDE OLACAK

Yerel seçimler öncesi yapılacak yenilik ile yeni yüzlerin yönetimde olması bekleniyor. Geniş kesimler tarafından tanınan isimlerin MKYK'da olacağı konuşuluyor.

Gözler ise kongrenin ardından Başkan Erdoğan'ın A takımında olacak. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek. Mesainin sürdüğü listeye son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Yerel seçim hazırlıkları, 7 Ekim'de yapılacak kongrenin ardından resmen başlatılacak.

BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK'nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi.

HANGİ PARTİLER DAVET EDİLDİ?

Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

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