AK Parti kongreye hazırlanıyor! Slogan belli oldu: Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı | Başkan Erdoğan kurmaylarından bilgi aldı
AK Parti'nin 7 Ekim'de yapacağı 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ne yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Ankara'da düzenlenecek kongrede ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Başkan Erdoğan kongrede yapacağı konuşmada AK Parti'nin yeni yönetimini belirleyecek. İşte detaylar...
"TÜRKİYE'NİN ORTAK AKLI"
Danıştay'da düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı programının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongre çalışmalarına ilişkin kurmaylarından bilgi aldı.
Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önce salonun dışında bekleyenlere seslenecek, ardından önemli mesajlarını kürsüden verecek. Geniş katılımla yapılacak kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri yeniden belirlenecek. AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak kadrolar şekillenecek.
YENİ YÜZLER YÖNETİMDE OLACAK
Yerel seçimler öncesi yapılacak yenilik ile yeni yüzlerin yönetimde olması bekleniyor. Geniş kesimler tarafından tanınan isimlerin MKYK'da olacağı konuşuluyor.
Gözler ise kongrenin ardından Başkan Erdoğan'ın A takımında olacak. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek. Mesainin sürdüğü listeye son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Yerel seçim hazırlıkları, 7 Ekim'de yapılacak kongrenin ardından resmen başlatılacak.
BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK'nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi.
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