PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven terör sevici Merdan Yanardağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası! Tahliye kararı sonrası terör sevicilerine özgürlük istedi

HDP'nin açıklamasının tamamı şöyleydi:

"Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele 1 ekranları da 7 gün süreyle karartıldı. İktidar hem tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uyguluyor hem de tecridin konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, konuşmayanı susturmaya yelteniyor. Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyor, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."

TERÖR SEVİCİSİ YİNE SAHNEDE! TESCİLLİ CHP FONDAŞINA DESTEK VERDİ

CHP fondaşı TV kanalında 'terör seviciliği' yapan Merdan Yanardağ, skandal açıklamalarına devam etmişti.

Bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin 'güzelleme'ler yapan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez 'topluma yönelik algı' operasyonu peşine düşmüştü.

Yanardağ, "Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1'e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

YANARDAĞ'DAN TAHLİYE KARARI SONRASI TERÖR SEVİCİLERİNE DESTEK VERDİ

Merdan Yanardağ'dan tahliye edilmesinin ardından bir skandala daha imza attı.

Bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a güzellemesi yapan Yanardağ, terör sevicilerine özgürlük çağrısında bulundu. Yanardağ: "Dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama Can Atalay içeride, Osman Kavala içeride, Tayfun Kahraman içeride. İçeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var." ifadelerini kullandı.