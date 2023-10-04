PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven terör sevici Merdan Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası! Tahliye kararı sonrası terör sevicilerine özgürlük istedi
Daha önce de Türkiye karşıtı söylemler ve hükümeti hedef alan skandal açıklamalarda bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili skandal açıklamaları nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya yarım saat ara verildi. Daha sonra mahkeme Yanardağ hakkında kararını açıkladı ve tahliye edilerek zanlının 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Yanardağ tahliye kararı sonrası, ilk sözlerinde yine bir skandala imza attı. Terör sevicilerine destek veren Yanardağ, " Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman hala içeride..." diyerek özgürlük çağrısında bulundu.
SON DAKİKA | Milli değerlere aykırı yayın yapan CHP'nin fonladığı TELE 1 televizyonundaki bir programda terör örgütü PKK-KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan sözde gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.
SAVILIK GEREKENİ YAPTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan "4 soru 4 yanıt" programında yaptığı açıklamaların yer aldığı videonun çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine soruşturmaya başlandığı bildirilmişti.
10 YILDAN FAZLA HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, sanığın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
MERDAN YANARDAĞ TUTUKLU YARGILANIYORDU
Merdan Yanardağ, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 27 Haziran'da nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.
7,5 YIL CEZA İSTEMİ
4 EKİM 2023 | Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Mütalaada, sanık Yanardağ'ın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
TAHLİYE KARARI VE 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, mütalaanın okunmasının ardından duruşmaya yarım saat ara verildi.
Daha sonra mahkeme Yanardağ hakkında kararını açıkladı ve tahliye edilerek zanlının 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
YANARDAĞ'IN PKK ELEBAŞINI ÖVEN ALÇAK SÖZLERİ
Yanardağ, 'Siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu dile getirerek küstah methiyeler düzdü.
BEBEK KATİLİNE ÖVGÜ
PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullanmıştı:
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz.
O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
TELE 1'E 7 GÜN KARARTMA
RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözleri sonrası TV'ye yedi gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkemeye taşımıştı.
RTÜK de skandal sözler nedeniyle Tele 1 kanalına en üst sınırdan idari para ve 7 gün yayın durdurma cezası vermişti.
HDPKK'DAN TELE 1'E DESTEK
Yaşananlara ilişkin örgütün siyasi kolu HDP'den de açıklama geldi. "Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz." denilmişti.
HDP'nin açıklamasının tamamı şöyleydi:
"Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele 1 ekranları da 7 gün süreyle karartıldı. İktidar hem tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uyguluyor hem de tecridin konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, konuşmayanı susturmaya yelteniyor. Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyor, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."
TERÖR SEVİCİSİ YİNE SAHNEDE! TESCİLLİ CHP FONDAŞINA DESTEK VERDİ
CHP fondaşı TV kanalında 'terör seviciliği' yapan Merdan Yanardağ, skandal açıklamalarına devam etmişti.
Bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin 'güzelleme'ler yapan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez 'topluma yönelik algı' operasyonu peşine düşmüştü.
Yanardağ, "Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1'e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
YANARDAĞ'DAN TAHLİYE KARARI SONRASI TERÖR SEVİCİLERİNE DESTEK VERDİ
Merdan Yanardağ'dan tahliye edilmesinin ardından bir skandala daha imza attı.
Bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a güzellemesi yapan Yanardağ, terör sevicilerine özgürlük çağrısında bulundu. Yanardağ: "Dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama Can Atalay içeride, Osman Kavala içeride, Tayfun Kahraman içeride. İçeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var." ifadelerini kullandı.
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