Mansur Yavaş ülkücü danışmanı Servet Avcı’yı İYİ Parti’yi haklı buldu diye görevden aldı

"ÜLKÜCÜ" GÖRÜNEN YAVAŞ BİR YAZI İLE ÜLKÜCÜ AVCI'YI GÖREVDEN ALDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bir önceki yerel seçimde sık sık ülkücülüğü üzerinden bir profil çizerek açıklamalar yapmıştı.

'Ülkücü' olduğunu öne süren Mansur Yavaş, 'Milliyetçi' çizgideki İYİ Parti'nin adaylık teklifini reddederek, HDP ile bağlarını koparamayan CHP'nin adayı olmak istediğini söylemişti. CHP'nin adayı olarak seçime giren Mansur Yavaş, ülkücülük profili ile milliyetçi seçmeni olan İYİ Parti'nin de desteğini almıştı.

Yavaş, İYİ Partililerin oyları ile ABB Başkanı olurken, İYİ Parti'nin haklı bulunduğu bir yazı sonrası danışmanını görevden alarak bir kez daha tarafını ortaya koydu.

ÜLKÜCÜLÜĞÜ DEĞİL, KILIÇDAROĞLU'NU SEÇTİ

Yavaş'ın, Nizam-ı Alem Ocakları Başkanlığı, Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan, ülkücü camianın bilinen isimlerinden Servet Avcı'yı yazdığı yazı nedeniyle görevden alması, "Mansur Yavaş ülkücüleri sildi, Kılıçdaroğlu'nu seçti" yorumlarını da beraberinde getirdi.