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Mansur Yavaş ülkücü danışmanı Servet Avcı'yı İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Mansur Yavaş ülkücü danışmanı Servet Avcı’yı İYİ Parti’yi haklı buldu diye görevden aldı

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi muhalif kanatta yeni gelişmeler yaşanıyor. 'Ülkücü' olarak kamuoyuna sunulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ülkücü kesimde önemli görevler yapmış olan danışmanı Servet Avcı'yı görevine son verdi. Avcı, en son köşe yazısında İYİ Parti'nin kendi başına seçimlere girmesinin bir mecburiyet olduğunu ifade etmiş, "İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?" cümlesini sarf etmişti. Avcı'nın, bu yazısı ardından görevden alınması, “Mansur Yavaş ülkücülüğü değil, Kemal Kılıçdaroğlu politikalarını seçti” şekline yorumlandı.

Mansur Yavaş, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde bir kez daha CHP safında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına göz kırpıyor.

Bu doğrultuda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Yavaş'ın adaylığına olumlu baktığı öne sürülüyor.

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YAVAŞ DANIŞMANI AVCI'NIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Kamuoyunda ülkücü bir profille tanınan Mansur Yavaş, ülkücü camiada önemli görevler yapmış danışmanı Servet Avcı'yı görevden aldı.

İYİ PARTİ'Yİ DESTEKLEYEN YAZI SONRASI KARAR GELDİ

Yavaş'ın görevden alma kararının, Servet Avcı'nın, CHP'yi eleştirdiği, İYİ Parti'yi savunduğu yazısından sonra gelmesi manidar olarak yorumlandı.

Servet Avcı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde, "İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?" ifadelerini kullanmıştı. Mansur Yavaş, daha önce İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmayı reddetmiş, CHP'den aday olma şartı koşmuştu. Mansur Yavaş'ın, tarafını bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana seçtiği günlerde, ülkücüleri yanından uzaklaştırması dikkat çekiyor.

MANSUR YAVAŞ, ÜLKÜCÜ DANIŞMANI SERVET AVCI'YI GÖREVDEN ALDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, MHP ve BBP'de görev yapmış, ülkücü camianın içinden yetişen Servet Avcı'yı bir gecede sildi, attı. Yavaş'ın, kararının Servet Avcı'nın CHP ile İYİ Parti ortaklığını eleştirdiği yazısının üstüne gelmesi dikkat çekti.

"İYİ PARTİ'NİN YEREL SEÇİME YALNIZ GİRMESİ BİR MECBURİYETTİR"

Servet Avcı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde, İYİ Parti'nin haklı gerekçelerle ittifak yapmak istemediğini yazdı. Avcı, "İYİ Parti, dolaylı da olsa bu iş birliğiyle anılıp kaybeden taraf olmak yerine, kendi değerleriyle kendi geleceğini doğru kurgulamak durumunda… Bir süredir parti yöneticilerinin dillendirdiği 'üçüncü yol' hedefi bu anlamda bir tercih gibi değil açık bir mecburiyet gibi duruyor…" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ ENERJİSİNİ NEDEN HDP İLE OLMADIĞINI ANLATMAK İÇİN HARCASIN"

Avcı yazısının devamında, CHP'nin bağlarını bir türlü koparamadığı HDP'nin İYİ Parti'nin enerjisini tükettiğine dikkat çekiyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor:

İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? İYİ Parti, kendi siyasetiyle iktidara yürümeyi tercih etmektense, neden 'ittifakların aranan partisi' gibi pek de muteber olmayan çizgide kalsın? İYİ Parti, başkalarının küçük hedefleri, makamları, rozetleri, kurumları için kendi büyük hedeflerini neden yaksın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?

"ÜLKÜCÜ" GÖRÜNEN YAVAŞ BİR YAZI İLE ÜLKÜCÜ AVCI'YI GÖREVDEN ALDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bir önceki yerel seçimde sık sık ülkücülüğü üzerinden bir profil çizerek açıklamalar yapmıştı.

'Ülkücü' olduğunu öne süren Mansur Yavaş, 'Milliyetçi' çizgideki İYİ Parti'nin adaylık teklifini reddederek, HDP ile bağlarını koparamayan CHP'nin adayı olmak istediğini söylemişti. CHP'nin adayı olarak seçime giren Mansur Yavaş, ülkücülük profili ile milliyetçi seçmeni olan İYİ Parti'nin de desteğini almıştı.

Yavaş, İYİ Partililerin oyları ile ABB Başkanı olurken, İYİ Parti'nin haklı bulunduğu bir yazı sonrası danışmanını görevden alarak bir kez daha tarafını ortaya koydu.

ÜLKÜCÜLÜĞÜ DEĞİL, KILIÇDAROĞLU'NU SEÇTİ

Yavaş'ın, Nizam-ı Alem Ocakları Başkanlığı, Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan, ülkücü camianın bilinen isimlerinden Servet Avcı'yı yazdığı yazı nedeniyle görevden alması, "Mansur Yavaş ülkücüleri sildi, Kılıçdaroğlu'nu seçti" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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