Muhalif anketçi Özer Sencar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Konuşsa berbat olup çıkacak

ÖZER SENCAR İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın önünde gösteren Sencar bu kez CHP'nin iki belediye başkanına salladı.

İki ismin başarısız olduğunu söyleyen Sencar, "Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok." dedi.