Muhalif anketçi Özer Sencar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Konuşsa berbat olup çıkacak
Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri öncesinde yaptığı anketlerle CHP'yi gazlayan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olduğunu ifade etti. Özellikle Yavaş'ı hedef alan Sencar, "Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok." dedi.
Yaptığı anketlerle CHP'yi gazlayan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar şişirdiği balonları bu kez patlattı.
ÖZER SENCAR İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın önünde gösteren Sencar bu kez CHP'nin iki belediye başkanına salladı.
İki ismin başarısız olduğunu söyleyen Sencar, "Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok." dedi.
"YAVAŞ BAŞARILI DEĞİL KONUŞSA BERBAT OLUP ÇIKACAK"
Sencar'ın açıklaması şu şekilde:
"Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok. Ben şu anda Ankara'da yaşıyorum, Ankara'da belediye başkanı olarak, yaşadığım hayat için söylüyorum başarılı değil."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da başarısız olduğunu söyleyen Sencar, "İstanbul'dakiler de Ekrem Bey için aynı şeyi söylüyor. Bugün bir arkadaşımın misafiriydim, "Hocam ben İstanbul'da yaşıyorum, Ekrem Bey başarılı değil" diyor. Ölçümlerde başarılı gördük. Fakat tek tek vatandaşlarla konuştuğunuz zaman farklı şeyler duyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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