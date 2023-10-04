İstanbul’da hiç kimse sokaklarda yaşamayacak! İstanbul Valiliği’nin projesi sonrası 287 kişi otellere yerleştirildi

287 EVSİZ MERKEZ VE OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, hayatını sokaklarda sürdüren şahıslara yönelik 23 Eylül'de başlatılan çalışmanın İstanbul Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede devam ettiği belirtildi.

Uygulamaların emniyet, jandarma, zabıta ve ilgili birimlerin saha ekipleri tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 287 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezler ile otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin kullandıkları baraka ve kulübe gibi yerlerin de ekipler tarafından kaldırıldığı bilgisi verildi.