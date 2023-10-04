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İstanbul'da hiç kimse sokaklarda yaşamayacak! İstanbul Valiliği'nin projesi sonrası 287 kişi otellere yerleştirildi

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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İstanbul’da hiç kimse sokaklarda yaşamayacak! İstanbul Valiliği’nin projesi sonrası 287 kişi otellere yerleştirildi

İstanbul Valiliği'nin başlattığı "Hiç Kimse Sokakta Kalmasın" uygulaması kapsamında 287 evsiz vatandaş barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi. Evsiz vatandaşlara rehabilitasyon, tedavi ve meslek edindirme gibi hizmetler de verilecek. İşte detaylar...

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan "Hiç Kimse Sokakta Kalmasın" uygulaması kapsamında 287 evsiz vatandaş barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi.

287 EVSİZ MERKEZ VE OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, hayatını sokaklarda sürdüren şahıslara yönelik 23 Eylül'de başlatılan çalışmanın İstanbul Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede devam ettiği belirtildi.

Uygulamaların emniyet, jandarma, zabıta ve ilgili birimlerin saha ekipleri tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 287 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezler ile otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin kullandıkları baraka ve kulübe gibi yerlerin de ekipler tarafından kaldırıldığı bilgisi verildi.

TEDAVİ, REHABİLİTASYON, TALEP EDENE DE MESLEK EDİNDİRME

İstanbul genelindeki uygulamaların düzenli olarak devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmayla evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda yaşamalarının yanı sıra şehir genelinde ortaya çıkan kötü görüntülerin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Sokaklardan alınarak barınma merkezlerine ya da geçici olarak otellere yerleştirilen vatandaşlarımızdan sağlık problemi olanların tedavileri yapılıyor. Tedavi süreçlerinin ardından evsiz vatandaşlarımız için rehabilitasyon süreci başlayacak. Rehabilitasyon sürecinin sonrasında ise talep eden vatandaşlarımızın meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak."

STK'LER DE REHABİLİTASYON SÜRECİNE KATILACAK

Açıklamada, Fatih ve Eyüpsultan'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) evsizlerin bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde yer almak için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Gerekli altyapının oluşturulmasının ardından başvuruda bulunan STK'lerin de evsiz vatandaşların rehabilitasyon süreçlerinde yer alacağı aktarılan açıklamada, İstanbullulardan, evsiz ya da sokakta kalan vatandaşları 112 hattını arayarak bildirmeleri istendi.

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