Çivi çakmanın yasak olduğu meraya taş ocağı yaptı! Yavaş’ın son skandalı çileden çıkardı

Buraya çivi çakmak dahi yasak. Burada köylüler hayvanlarını otlatıyor. Taş Ocağı'nın kurulması hayvancılığa büyük bir darbedir. Bölge içinde büyük bir ekonomik kayıptır. Burada büyük bir hukuksuzluk var. Büyükşehir Belediyesi buraya hukuksuz bir şekilde tecavüz etti. Arazinin özelliğini kaybedecek yapılar dikildi burada. Bu izinsiz işletme bir an önce durdurulmalı. Köylülerin izni olmamasına rağmen Mansur Yavaş bildiğini okumuş. Yavaş'ın bu vurdumduymazlığı yüzünden bir vatandaşımız burada yapmaya başladığı ahırını durdurmak zorunda kaldı. Ama inşallah 6 ay sonra bu başına buyrukluk bitecek. Bütün hukuksuzluklar ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız biraz daha sabretsin. Yerel seçimlerin ardında inşallah tekrar AK Parti belediyeciliği ile Ankaralı vatandaşlarımızı buluşturacağız" ifadelerini kullandı.