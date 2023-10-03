Çivi çakmanın yasak olduğu meraya taş ocağı yaptı! Yavaş'ın son skandalı çileden çıkardı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir skandala imza attı. Çivi bile çakmanın yasak olduğu meraya, taş ocağı yaptı. Hukuksuz ve izinsiz uygulama karşısında Kutuören Köyü halkı ne yapacağını şaşırdı. Yollarının kapatıldığı, sürekli patlatılan dinamitler nedeniyle huzurlarının bozulduğunu söyleyen köylüler, CHP'li Başkan'dan dert yandı: Laftan anlamayan bir belediye başkanımız var!
Giriş Tarihi: 03.10.2023
16:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
16:45
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, yine bir skandala imza attı. CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş, çivi bile çakılmasının yasak olduğu Çubuk ilçesi Kutuören Köyündeki meraya taş ocağı yaptı… Köylülerin mera arazisine hukuksuz şekilde taş ocağı kurduran Yavaş, ayrıca basın mensuplarının geleceğini öğrenince yolu kapattırdı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve köy halkından Mansur Yavaş'a tepki yağdı.
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"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İÇLER ACISI…"
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "
İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile birlikte Kutuören köylülerimize yaptığımız ziyarette köy halkının ABB iştiraki olan firma tarafından mera bölgesine bir yol açılıp Taş Ocağı kurduğu şikâyetleri sonrası buraya geldik. Gördüğümüz manzara içler acısı. Bununla alakalı gerekli yerlere başvurular yapıldı. Konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Burası mera alanı.
Buraya çivi çakmak dahi yasak. Burada köylüler hayvanlarını otlatıyor. Taş Ocağı'nın kurulması hayvancılığa büyük bir darbedir. Bölge içinde büyük bir ekonomik kayıptır. Burada büyük bir hukuksuzluk var. Büyükşehir Belediyesi buraya hukuksuz bir şekilde tecavüz etti. Arazinin özelliğini kaybedecek yapılar dikildi burada. Bu izinsiz işletme bir an önce durdurulmalı. Köylülerin izni olmamasına rağmen Mansur Yavaş bildiğini okumuş. Yavaş'ın bu vurdumduymazlığı yüzünden bir vatandaşımız burada yapmaya başladığı ahırını durdurmak zorunda kaldı. Ama inşallah 6 ay sonra bu başına buyrukluk bitecek. Bütün hukuksuzluklar ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız biraz daha sabretsin. Yerel seçimlerin ardında inşallah tekrar AK Parti belediyeciliği ile Ankaralı vatandaşlarımızı buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
"TAŞ OCAĞI İZİNSİZ VE RUHSATSIZ!"
Olaya ilişkin konuşan Kutuören Mahalle Muhtarı Sabri Dadak da taş ocağının izinsiz ve ruhsatsız bir şekilde yapıldığını vurguladı. "
Mera arazisine bir çivi dahi çakılamazken Büyükşehir Belediyesi'ne ait Taş Ocağı burada çalışıyor.
Bu Taş Ocağı kurulmadan önce köylülerle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Köylü burada Taş Ocağı kurulmasını kabul etmemesine rağmen gelip kurdular. Şu anda bu arazide otlaklar kullanılamıyor. Her yer toz, toprak. Bunlar yüzünden büyükbaş hayvancılık bitti. Küçükbaş hayvancılığı da bitirme noktasına getirdiler" açıklamasını yaptı.