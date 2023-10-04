CHP’nin dosyasına bir kara leke daha! Mansur Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi

4 buçuk yılda gençlerin hayatını kolaylaştırmak için hiçbir şey yapmayan Yavaş, üstelik genel seçimlerde de katıldığı mitinglerde Başkan Erdoğan'ın gençlere verdiği 10 gb ücretsiz internet vaadini de eleştirmişti.

MANSUR YAVAŞ'IN DOSYASINA BİR KARA LEKE DAHA

Yaptığı skandallara hergün bir yenisini ekleyen Yavaş şimdi de Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte kendisine ODTÜ ormanına yapılan yolla alakalı soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı.