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CHP'nin dosyasına bir kara leke daha! Mansur Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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CHP’nin dosyasına bir kara leke daha! Mansur Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi

CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmezken, CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. Yavaş, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte kendisine ODTÜ ormanına yapılan yolla alakalı soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı. Görüntülerin devamında Yavaş'ın dışarı attırdığı öğrencilerin darp edildiği görüldü.

Ankara'ya 4 buçuk yıldır tek bir hayrı dokunmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, gençlere de tahammülü kalmadı. Yavaş gençlere şirin görünmek için şekilde şekile girip her türlü şirinliği yaparken basit bir soruya bile tahammül edemedi.

Yavaş Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte ODTÜ Ormanı içinden geçen yola ilişkin soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı.

"MANSUR ELİNİ ODTÜ'DEN ÇEK"

Yavaş'ın söz konusu skandalının ardından salonda bulunan yüzlerce öğrenci Yavaş'ı akışla protesto ederken salondan yaka paça atılan öğrenciler ise "Mansur elini ODTÜ'den çek" diyerek slogan attı.

4 buçuk yılda gençlerin hayatını kolaylaştırmak için hiçbir şey yapmayan Yavaş, üstelik genel seçimlerde de katıldığı mitinglerde Başkan Erdoğan'ın gençlere verdiği 10 gb ücretsiz internet vaadini de eleştirmişti.

MANSUR YAVAŞ'IN DOSYASINA BİR KARA LEKE DAHA

Yaptığı skandallara hergün bir yenisini ekleyen Yavaş şimdi de Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte kendisine ODTÜ ormanına yapılan yolla alakalı soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı.

ÖĞRENCİLERİ DARP ETTİLER

Yavaş'a soru soran gençler özel güvenlik zoruyla salondan çıkarılırken Yavaş'ın skandal hareketine salonda bulunan diğer öğrenciler akışla tepki gösterdi. Zorla dışarı çıkarılan öğrenciler ise "Mansur elini ODTÜ'den çek" diyerek slogan attı. Daha sonra salondan çıkarılan öğrencilerin güvenlikler tarafından darp edildiği anlaşıldı.

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