Meteoroloji alarm verdi tarihi duyurdu! Marmara ve Karadeniz için uyarı üstüne uyarı: Çok kuvvetli geliyor | 5-9 Ekim 2023
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken; 5 günlük hava durumu tahmininde ise yağış alarmı verildi. Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı hava durumu raporunda özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışın şiddetli olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Az bulutlu
KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 4°C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 23°C
Az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
5 EKİM 2023 PERŞEMBE HAVA DURUMU
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