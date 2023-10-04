Meteoroloji alarm verdi tarihi duyurdu! Marmara ve Karadeniz için uyarı üstüne uyarı: Çok kuvvetli geliyor | 5-9 Ekim 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU