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Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji alarm verdi tarihi duyurdu! Marmara ve Karadeniz için uyarı üstüne uyarı: Çok kuvvetli geliyor | 5-9 Ekim 2023

Meteoroloji alarm verdi tarihi duyurdu! Marmara ve Karadeniz için uyarı üstüne uyarı: Çok kuvvetli geliyor | 5-9 Ekim 2023

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Meteoroloji alarm verdi tarihi duyurdu! Marmara ve Karadeniz için uyarı üstüne uyarı: Çok kuvvetli geliyor | 5-9 Ekim 2023

Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken; 5 günlük hava durumu tahmininde ise yağış alarmı verildi. Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı hava durumu raporunda özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışın şiddetli olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Az bulutlu

KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 20°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C
Az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 23°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 24°C
Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 22°C
Az bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu


5 EKİM 2023 PERŞEMBE HAVA DURUMU

6 EKİM 2023 CUMA HAVA DURUMU

7 EKİM 2023 CUMARTESİ HAVA DURUMU

8 EKİM 2023 PAZAR HAVA DURUMU

9 EKİM 2023 PAZARTESİ HAVA DURUMU

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