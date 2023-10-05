Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Başkan Erdoğan açıklaması: Kimyamız uyuştu...

"ÖLÇÜLÜ BİR İYİMSERLİK İÇİNDEYİM"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili açıklamalarına devam eden Miçotakis, "Ölçülü bir iyimserlik içindeyim. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar da ABD ile köprüleri yıkmamanın çıkarına olduğunu anladı. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar ABD ile ilişkilerinin oluşmasında da Yunanistan'ın önemli rolü bulunduğunu kabul ediyor. Yunanistan ile ABD arasında jeostratejik ilişkiler vardır" ifadelerini kullandı.