05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Başkan Erdoğan açıklaması: Kimyamız uyuştu...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Başkan Erdoğan açıklaması: Kimyamız uyuştu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
ABONE OL
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Başkan Erdoğan açıklaması: Kimyamız uyuştu...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, New York’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında Yunan basınına konuştu. Miçotakis, Başkan Erdoğan’la kimyalarının uyuştuğunu söyleyerek “Ölçülü bir iyimserlik içindeyim” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerçekleşen üst düzey görüşmelerle yakalanan olumlu hava devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etmişti. Görüşmede, Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerin geleceğine dair yol haritası belirlendi.

MİÇOTAKİS: GEÇMİŞİ GERİDE BIRAKMALIYIZ

Miçotakis, Yunan Alfa televizyonuna Başkan Erdoğan ile 20 Eylül'deki görüşmeyi ilişkin izlenimlerini anlatırken, Erdoğan ile kimyalarının uyuştuğunu ifade etti. Yunan Başbakan, "İkimizde, geçmişteki gerginlikleri ve aşırıcı söylemleri bir kenara bırakıp, birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi belirlemek için karşımıza bir fırsat çıktığının bilincindeyiz" dedi.

"ÖLÇÜLÜ BİR İYİMSERLİK İÇİNDEYİM"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili açıklamalarına devam eden Miçotakis, "Ölçülü bir iyimserlik içindeyim. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar da ABD ile köprüleri yıkmamanın çıkarına olduğunu anladı. Türkiye, Avrupa ve bir dereceye kadar ABD ile ilişkilerinin oluşmasında da Yunanistan'ın önemli rolü bulunduğunu kabul ediyor. Yunanistan ile ABD arasında jeostratejik ilişkiler vardır" ifadelerini kullandı.

Selanik'te 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısını 'önemli bir olay' diye tanımlayan Miçotakis "Mevcut iyi ortamı, her iki halk da istiyor. İyi ortamı koruyarak, bu toplantıya hazırlanmak ise her iki ülkenin çıkarınadır" diye konuştu.

"SICAK ÇATIŞMADAN KAÇINMALIYIZ"

Miçotakis, ülkeler arası mevcut sorunlara da değinerek, "Aramızda, Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarını belirlemek olan tek büyük anlaşmazlığı çözmezsek bile bir sıcak olayın eşiğine gelmemeliyiz" mesajı verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA