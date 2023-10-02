02 Ekim 2023, Pazartesi
SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… (Türkiye'nin diri fay haritası)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunduğu ifade edildi. Deprem riskine dair yapılan kritik bilgilendirmede 31 aktif fayın geçtiği il duyuruldu. Peki, Türkiye'de deprem riski taşıyan il ve ilçeler hangileri?, Türkiye'nin diri fay haritasında dizilim ne şekilde? İşte deprem haberinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 02.10.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 11:37
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