SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… (Türkiye'nin diri fay haritası)

Buldan açıklamasında aktif faylara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Can ve mal kayıplarına neden olan Dinar depreminde ve bugüne kadar yaşanan tüm afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralananlara Allah'tan şifa diliyor ve geçmiş olsun diyorum.

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır.