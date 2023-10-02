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Haberler Galeri SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… (Türkiye'nin diri fay haritası)

SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… (Türkiye'nin diri fay haritası)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunduğu ifade edildi. Deprem riskine dair yapılan kritik bilgilendirmede 31 aktif fayın geçtiği il duyuruldu. Peki, Türkiye'de deprem riski taşıyan il ve ilçeler hangileri?, Türkiye'nin diri fay haritasında dizilim ne şekilde? İşte deprem haberinin ayrıntıları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.10.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 11:37
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SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… Türkiye’nin diri fay haritası

Son dakika… Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan, Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunduğunu ifade etti.

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SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… Türkiye’nin diri fay haritası

Buldan, bu fayların 31'inin ise Afyonkarahisar'da olduğuna dikkat çekti.

Buldan, Dinar ilçesinde 28 yıl önce yaşanan 94 kişinin öldüğü ve 250 kişinin de yaralandığı 6.1 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

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SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… Türkiye’nin diri fay haritası

Buldan açıklamasında aktif faylara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Can ve mal kayıplarına neden olan Dinar depreminde ve bugüne kadar yaşanan tüm afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralananlara Allah'tan şifa diliyor ve geçmiş olsun diyorum.

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır.

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SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… Türkiye’nin diri fay haritası

"AKTİF FAYLARIN 31'İ AFYONKARAHİSAR'DA"

Bu fayların 31'i de Afyonkarahisar ilimizde bulunmaktadır. Devletimiz tarafından ülke genelinde, afetlere ve özellikle de depremlere karşı gerçekleştirilmeye çalışılan zihinsel ve yapısal dönüşüme dahil olarak tedbirli bir il olmak zorundayız"

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SON DAKİKA | AFAD tarafından açıklandı! Aktif fayların 31’i bu ilimizde… Türkiye’nin diri fay haritası

İŞTE TÜRKİYE'NİN DİRİ FAY HARİTASI

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ülkemizde bulunan diri fay hatlarının haritası güncellendi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin ardından aktif fay haritası sıklıkla araştırılan konular arasına girdi. Diri fay haritası sayesinde aktif fay hatları ve potansiyel deprem olabilecek riskli bölgeler kolaylıkla görülebiliyor. İşte 2023 diri fay haritası....