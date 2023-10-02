Kaan Gür kimdir? Akbank yeni Genel Müdürü Cenk Kaan Gür kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...
"Kaan Gür kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Akbank, son yılların en büyük değişikliklerinden birini yaşadı ve bu değişiklikler bankanın üst düzey yönetim kadrosunda gerçekleşti. Yeni Genel Müdür olarak atanan isim ise Cenk Kaan Gür oldu. Ekonomist Özgür Demirtaş'ın kovulmasının ardından göreve getirilen Kaan Gür'ün hayatı merak konusu oldu. İşte, detaylar...
Özgür Demirtaş'ın kovulması sonrası Kaan Gür hakkında araştırmalar hız kazandı. Akbank'ın yeni Genel Müdür'ü Cenk Kaan Gür oldu. İşte, "Kaan Gür kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorusunun cevabı...
Prof. Dr. Özgür Demirtaş Akbank Yönetim Kurulu üyeliğinden kovuldu.
Yaptığı YouTube yayınları ve sosyal medya üzerinden her fırsatta Türkiye ekonomisine yönelik karamsarlık pompayalan Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Akbank'taki görevinden istifa ettiği haberleri gündeme geldi.
Ancak Özgür Demirtaş'ın görevden ayrılmasının kendi isteğiyle değil yönetimin talebi ile olduğu öğrenildi.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I İSTEMEDİ
Akbank Genel Müdürlüğü'ne atanan Cenk Kaan Gür, Özgür Demirtaş ile çalışmak istemediğini söyleyip Özgür Demirtaş'tan istifası istendi.
Gelişme sonrası Özgür Demirtaş istifası alınarak kovuldu.
"YOUTUBE PROFESÖRÜ GÖNDERİLDİ"
Konuya ilişkin paylaşım yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Göngör Demirtaş'ın yerine gelen ismi yazdı.
Güngör, "Akbank'ta YouTube profesörü Özgür Demirtaş gönderildi, yerine 45 yıldır bankacılık yapan Eyüp Engin geldi. Banka için hayırlı olmuş!" ifadelerini kullandı.
KAAN GÜR KİMDİR?
Cenk Kaan Gür, Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün ardından, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Executive MBA Yüksek Lisansını tamamladı. Meslek hayatına Garanti Bankası'nda başlayan Gür, Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı alanlarında Şube ve Bölge Müdürlüğü'nü takiben KOBİ işkolundan sorumlu Pazarlama Koordinatörlüğü görevini yerine getirdi.
2011 yılında Akbank'a KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Gür, görevine 2013 – 2017 yılları arasında Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret bölümlerinin de içerisinde yer aldığı Ticari Bankacılık iş kolundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti.
Gür ayrıca, Akbank'ta görev yaptığı süre içerisinde Ak Finansal Kiralama'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Yatırım Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı vazifelerini de üstlendi.
Kaan Gür, Ekim 2017'de Alternatif Bank'a Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Gür bankadaki görevlerine ek olarak iştirak şirketlerinden Alternatif Lease'de Yönetim Kurulu Başkanı, Alternatif Yatırım'da ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
AKBANK'TAN AÇIKLAMA
Akbank'tan yapılan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, bugünden itibaren yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı. Aynı tarih itibarıyla genel müdürlük görevine Kaan Gür getirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, çok önemli bir bayrak değişimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurumumuzda 21 senedir önemli görevler üstlenmiş, 12 yıla yakın da genel müdürlük yapmış Hakan Binbaşgil, görevini Kaan Gür'e devrederek yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak çok önemli bir pozisyona geçiyor.
Kendisine tüm emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eder, Akbank Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunarım. Hakan Bey'in uzmanlığı ve bilgi birikimiyle bu yeni pozisyonda da Akbank'a önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni genel müdürümüz Kaan Bey, 30 yılı aşkın bankacılık tecrübesiyle çok deneyimli bir isim. 2011-2017 yıllarında Akbank üst yönetiminde de görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Kaan Gür, bütün tecrübesiyle yuvaya geri dönüyor" değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 2 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Bu 10 özelliği taşıyanlar üstün zekalı! Bu davranışların kaçta kaçını taşıyorsun öğren!
- Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- SSK - BAĞKUR maaş zammında formül ortaya çıktı! Prim - gün sayısında değişiklik + Refah payı + kademeli zam! 7.500 - 10.000 - 15.000 TL maaş alanlar...
- Ender Saraç 7 günde -7 KG garantili sakızı önerdi! İğne ipliğe dönek için 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023? Ekle - sil haftası...
- Bakanlık son dakika duyurdu! 2023 Ekim ayı 1500 memur, personel, işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...
- Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı mı? İşte kira artış oranı...
- Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...
- Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2'ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!
- VGM BURS BAŞVURUSU EKİM 2023 | VGM burs başvuruları başladı mı? 750 TL - 1.250 TL burs kimlere veriliyor? www.vgm.gov.tr
- Sigaraya 5 TL zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz, en pahalı güncel sigara fiyatları! 2 Ekim sigara zam haberleri...