Kaan Gür kimdir? Akbank yeni Genel Müdürü Cenk Kaan Gür kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri...

AKBANK'TAN AÇIKLAMA

Akbank'tan yapılan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, bugünden itibaren yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı. Aynı tarih itibarıyla genel müdürlük görevine Kaan Gür getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, çok önemli bir bayrak değişimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurumumuzda 21 senedir önemli görevler üstlenmiş, 12 yıla yakın da genel müdürlük yapmış Hakan Binbaşgil, görevini Kaan Gür'e devrederek yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak çok önemli bir pozisyona geçiyor.

Kendisine tüm emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eder, Akbank Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunarım. Hakan Bey'in uzmanlığı ve bilgi birikimiyle bu yeni pozisyonda da Akbank'a önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni genel müdürümüz Kaan Bey, 30 yılı aşkın bankacılık tecrübesiyle çok deneyimli bir isim. 2011-2017 yıllarında Akbank üst yönetiminde de görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Kaan Gür, bütün tecrübesiyle yuvaya geri dönüyor" değerlendirmesinde bulundu.