750 milyonluk dev vurgun! CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yüz kızartan detaylar

Daha küçük işlerde rüşvet olarak para alan Arslanlıoğlu'nun büyük işlerde ise daire aldığı ve bu yöntemle Adana ve İstanbul'da 10 lüks daire edindiği belirlendi.

Son 2 yıldır hakkındaki söylentilerin artması üzerine, geçen yıl görevden ayrılan Arslanlıoğlu'nun, belediyenin imar müdürlüğündeki rüşvet çarkını yürütmeye devam ettiği öne sürdü.